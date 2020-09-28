Россия и Турция не воевать должны…

В России не только не исключают очередную войну с Турцией, даже указывают на конкретное войсковое подразделение (Юго-Восточный Военный Округ!), которое исполнит это желание воинственно настроенного сегмента общества – пожалуй, когда прочли об этом на сайте одной ведущей российской газеты (https://nvo.ng.ru/nvo/2020-09-24/1_1110_armament.html ), у нас вовсе не осталось сомнений в том, что и за армянскими военными провокациями последних месяцев стоят именно определенные российские круги.

На подобные мысли наталкивают нас не только такие уже общеизвестные факты, как доставка военной техники воздушным транспортом в Армению, не только странное молчание политиков и дипломатов Москвы — нет, в этом можно легко убедиться, прочитав пару статей в российских газетах, которые и по сей день продолжают оставаться (по меткому выражению Владимира Ильича Ленина!) коллективными агитаторами и пропагандистами.

Наверное, и Вы, уважаемый читатель, сразу согласитесь со мной, если я приведу одну небольшую цитату из той статьи, которую я имел несчастье прочитать в конце прошлой недели: «…Азербайджан – не то чтобы прямо враждебное государство, но и союзником его не назовешь!».

Признаться, в другое время мы не обратили бы такое особое внимание на эту деталь, но, как уже не раз отмечали, отношения между Баку и Ереваном напоминают пороховую бочку, готовую взорваться в любую минуту. И странным является то, что и Москва не торопится задействовать те рычаги разрядки напряженности, которыми так часто любить похвастаться Кремль.

Заметим, что на прошлой неделе на встрече с представителем Европейского Союза (ЕС) по Южному Кавказу Тойво Клааром азербайджанский президент Ильхам Алиев весьма критически отозвался о деятельности сопредседателей Минской Группы, назвав их заявления не имеющими конкретного адреса.

Кроме того, президент Ильхам Алиев заметил, что одними заявлениями проблему не решить, надо принимать конкретные санкции против Армении, в противном случае, и заявления останутся на бумаге, также как четыре резолюции СБ ООН.

Думается, что эти слова касаются непосредственно и России, которая не только является одним из трех сопредседателей Минской Группы, нет, Москва постоянно называет Южно-кавказский регион «зоной своего непосредственного влияния» и постоянно отмечает такое обстоятельство, что из-за географических и в том числе, из-за исторических соображений, она имеет большее влияние на кавказские постсоветские республики, чем другие члены и сопредседатели МГ.

Это, на самом деле, так и есть, но с одной важной и существенной оговоркой – второй такой страной является Турция, которая не только имеет огромное влияние на Баку, но и непосредственное отношение к карабахской или же армяно-азербайджанской проблеме: без согласия Анкары невозможно полное открытие, т.е. де-блокада транспортно-коммуникационной системы региона.

Поэтому Москва и Анкара вовсе не воевать должны, а призваны сообща, вместе решать проблемы Южного Кавказа. Думается, что Турция может быть довольно успешным посредником и в грузино-российских переговорах – не потому, что часть грузин исповедуют Ислам или же на территории Турции проживает большая грузинская община. Еще по той причине, что современная Грузия весьма уважительно относится к Турции, потому что та в трудные минуты всегда была рядом.

Но, к большому сожалению, часть российских политологов, считают Турцию и тюрков вечными врагами, забывая такой факт, что в настоящее время без тюркских постсоветских стран геополитические конфигурации Москвы рухнули бы в одночасье.

Но, почему то не только журналисты, но думающие и всезнающие российские политологи постоянно «забывают» об этом. Вдобавок, не только в обычном быту, даже в большой политике не бывает вечных врагов: да, в свое время Россия и Турция (точнее, Российская и Оттоманская империи!) воевали друг с другом, причем не раз. Но это не дает нам повода экстраполировать прошлое на будущее. Не зря же говорят англичане, что у их родины нет вечных друзей и врагов, есть вечные интересы. Во время двух мировых войн немцы воевали почти со всеми европейскими народами. Но время войн осталось уже позади, сегодня Германия сотрудничает и дружит со всеми европейскими народами. Поэтому Россия и Турция также должны искать объединяющие факторы, нежели разъединяющие. Членами СНГ, даже ОДКБ являются тюркские государства, среди субъектов Российской Федерации много тюркских республик, больше десяти процентов населения России составляют мусульмане! Неужели все это не в состоянии объединить нас?