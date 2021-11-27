Россия и Китай отвергли идею международного «Саммита за демократию», который в декабре организует США. Об этом говорится в статье послов двух стран в издании National Interest.

По мнению Анатолия Антонова и Цинь Ганя, проведение данного мероприятия приведет к идеологической конфронтации и расколу в мире, а также создаст новые «разделительные линии». Также главы дипмиссий России и Китая в Вашингтоне призвали остальные страны «сосредоточиться на том, чтобы хорошо вести свои дела, а не снисходительно критиковать других».

Послы отмечают, что правительствам некоторых государств стоит задуматься о том, «что происходит у них дома»

«Разве это свобода, когда различные митинги в их странах разгоняются резиновыми пулями и слезоточивым газом? Это не очень похоже на свободу», — подчеркнули послы.

Главы дипмиссий отмечают, что единая модель демократии не подходит для всех стран. Поскольку необходимо проверять, подходит ли курс той или иной страны к реалиям и экономическому развитию другой, способствует ли он улучшению жизни людей.

«Саммит за демократию» пройдет с 9 по 10 декабря. США пригласили на него представителей 110 стран, однако Россия и Китай в их число не вошли.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что данное мероприятие — это «очередная химера», необходимая для показа единой повестки Запада (aif.ru)