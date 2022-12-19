Россия и Китай проведут в Восточно-Китайском море военно-морские учения с практическими ракетными и артиллерийскими стрельбами. Маневры под названием «Морское взаимодействие-2022» будут проходить с 21 по 27 декабря.

Как передают российские СМИ, об этом сообщили в Минобороны РФ.

Во время активной части учений также планируется отработка совместных противолодочных действий с практическим применением оружия. Основной целью маневров ведомство назвало является укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и КНР, а также «поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота уже вышел из Владивостока для участия в учениях. С российской стороны задействуют крейсер «Варяг», фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и «Совершенный». Со стороны Китая задействует по два эскадренных миноносца и сторожевых корабля, корабль комплексного снабжения и дизельную подлодку.