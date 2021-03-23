Россия и Китай предложили созвать саммит постоянных членов СБ ООН

Россия и Китай предлагают созвать саммит государств — постоянных членов Совета Безопасности ООН в целях поддержания глобальной стабильности в условиях «усиления мировой политической турбулентности». Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел РФ и КНР Сергея Лаврова и Вана И, опубликованном во вторник, 23 марта, на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Призываем мировые державы, в первую очередь постоянных членов Совета Безопасности ООН, укреплять взаимодоверие и выступить в авангарде защитников международного права и основанного на нем миропорядка», — подчеркивается, в частности, в заявлении.

Документ обнародован после переговоров Сергея Лаврова и Вана И в китайском Гуйлине. (DW)