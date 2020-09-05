Россия и Индия провели бесконтактные учения в Бенгальском заливе

Корабли Тихоокеанского флота (ТОФ) России и ВМС Индии провели военно-морские учения Indra Navy-2020 в бесконтактном формате в Бенгальском заливе и Андаманском море. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ Николай Воскресенский, передает РИА Новости.

Учения прошли без обмена офицерами связи из-за ограничительных мер, принятых из-за эпидемии коронавируса. В ходе них корабли двух стран провели артиллерийские стрельбы. Моряки России и Индии также отработали совместное тактическое маневрирование и провели тренировку по связи.

К учениям были привлечены большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов», а также большой морской танкер «Борис Бутома». ВМС Индии представляли фрегат «Сахьядри» и другие судна.

Ранее сообщалось, что Минобороны Индии подтвердило отказ от участия в стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020». Причиной такого шага в военном ведомстве назвали пандемию коронавируса и трудности, вызванные ее последствиями, включая организацию логистики. Нью-Дели уже уведомило Москву о принятом решении, отметив, что Россия и Индия остаются близкими и привилегированными стратегическими партнерами.