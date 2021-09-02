«Нормализация азербайджано-армянских отношений находится в центре внимания Москвы. Наша политика в этом направлении активна».

Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Наши основные усилия сосредоточены на реализации трехсторонних соглашений. Среди приоритетов-решение гуманитарных проблем в Карабахе, деэскалация напряженности на армяно-азербайджанской границе, открытие экономических и транспортных связей в Южно-Кавказском регионе. Мы поддерживаем активизацию работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию с адекватным учетом новых региональных реалий на основе существующего мандата. Считаем, что сопредседатели могут способствовать повышению доверия между Баку и Ереваном, а также решению гуманитарных вопросов. В настоящее время новый российский сопредседатель Игорь Ховаев находится с визитом в регионе. У него состоялась встреча с руководством Азербайджана, в дальнейшем аналогичные контакты будут в Армении», — подчеркнула представитель МИД России.