Россия будет работать с любой администрацией в США

Россия справится с любым развитием событий независимо от того, кто победит на выборах президента США, рассказал президент РФ Владимир Путин.

«Мы все-таки уверены в том, что мы справимся с любым развитием событий», — сказал Путин на заседании инвестиционного форума ВТБ Капитал «Россия зовет!», комментируя выборы в США.

«Мы примем любое решение американского народа и будем работать с любой администрацией. Надеюсь, что решения будут в будущем взвешенные, в любом случае мы чувствуем себя спокойно», — добавил российский президент. (РИА Новости)