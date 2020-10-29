Россия будет работать с любой администрацией в США

Россия справится с любым развитием событий независимо от того, кто победит на выборах президента США, рассказал президент РФ Владимир Путин.

«Мы все-таки уверены в том, что мы справимся с любым развитием событий», — сказал Путин на заседании инвестиционного форума ВТБ Капитал «Россия зовет!», комментируя выборы в США.

«Мы примем любое решение американского народа и будем работать с любой администрацией. Надеюсь, что решения будут в будущем взвешенные, в любом случае мы чувствуем себя спокойно», — добавил российский президент. (РИА Новости)

| 2020-10-29T17:01:09+04:00 29 октября 2020, 17:45|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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