Государственным и лояльным Кремлю СМИ выдали методичку по освещению событий в Карабахе. Пропагандистам предписали обвинять руководство Армении и Запад в том, что Азербайджан начал военную операцию в регионе, сообщает «Медуза».

Центральным нарративом публикаций должно стать утверждение о том, что «армянское руководство признало суверенитет Азербайджана над Карабахом». Для подкрепления этого тезиса Администрация президента советует цитировать заявление премьера Армении Никола Пашиняна, сделанное в Праге в октябре 2022 года. Тогда он и президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердили приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года об уважении территориальной целостности и суверенитета друг друга.

При этом впоследствии Пашинян подчеркивал, что признает Карабах азербайджанским только при условии предоставления международных гарантий безопасности армянскому населению региона. Он также отмечал, что Баку в таком случае должен признать территориальную целостность Армении в 29,8 тысяч км², куда входит оккупированное село Арцвашен Гегаркуникской области.

Мирное соглашение между странами не подписано до сих пор, в том числе из-за разногласий по вопросу демаркации госграниц. Однако в тексте методички сказано, что своим заявлением Пашинян «кардинально изменил статус Карабаха», это стало «сигналом к действиям» для Азербайджана и теперь Баку воспринимает конфликт в регионе «как свой внутренний».

Отдельно пропагандисты должны указать, что к этому заявлению премьера Армении «подтолкнули его западные «партнеры», которые в полной мере должны разделить с ним и ответственность за последствия».

Также Кремль требует хвалить российских миротворцев, статус контингента рекомендуют описывать как «наблюдательный». Также пропагандисты должны рассказывать о помощи миротворцев в «эвакуации мирного населения», особо упоминая, что жители находят «убежище» в православном храме на базе контингента.

Эти тезисы уже появились в материалах «Комсомольской правды», «Ленты.ру», Regnum. Об этом же написал в своем телеграм-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. (moscowtimes.ru)