Сертификаты уже получили ГосНИИ гражданской авиации, S7 Technics (входит в группу S7), Уральский завод гражданской авиации, «Авиационные инженерные решения» и институт авиационного приборостроения «Навигатор». Компании «Волга-Днепр инжиниринг», «Ютэйр-инжиниринг», «Авиагранд», «А-техникс» группы «Аэрофлот» и «Авиаинтерком» подали заявки.

Большинство компаний собирается делать собственные детали интерьера салонов, пассажирских кресел или кухонного оборудования, отмечает издание.

Евросоюз ввел санкции против российской авиационной отрасли в конце февраля. До конца марта российские перевозчики должны были расторгнуть лизинговые контракты и вернуть суда владельцам. Однако российские власти решили не отдавать самолеты. В итоге 79 судов были арестованы за границей, остальные остаются в стране, и авиаперевозчики продолжают на них летать. Помимо ареста лайнеров их производители запретили обслуживать самолеты в парках российских авиакомпаний и перестали снабжать перевозчиков запчастями.

Для уже имеющихся иностранных судов авиакомпании будут брать запчасти из самолетов-доноров. Согласно подсчетам Минтранса, для этого придется в ближайшие три года разобрать на запчасти половину авиапарка иностранного производства. Даже «Аэрофлот», у которого до войны в Украине был один из самых молодых парков самолетов в мире, будет вынужден разбирать самолеты на запчасти через три месяца, если в отрасли ничего не изменится.

Российские МС-21, которые должны были прийти на смену Boeing и Airbus, остались без иностранных двигателей. Западные детали для самолета в лучшем случае получится полностью заместить к 2024 году. (moscowtimes.ru)