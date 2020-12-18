Российский офицер погиб при разминировании в Карабахе

Российский офицер погиб при разминировании территории в районе населённого пункта Шуша в Нагорном Карабахе, сообщило Министерство обороны России.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на ведомство, при проведении разминирования участка дороги произошёл подрыв взрывного устройства. Был тяжело ранен офицер группы разминирования Международного противоминного центра.

При транспортировке в госпиталь военнослужащий от полученных травм скончался, проинформировали в Минобороны.

Семье погибшего будет оказана вся необходимая помощь и поддержка, добавили в МО.