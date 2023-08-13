Российский патрульный корабль «Василий Быков» утром 13 августа открыл предупредительный огонь в Чёрном море, требуя остановиться от сухогруза «Шюкрю Окан» под флагом Палау.

Судно следовало в украинский порт Измаил, говорится в заявлении российского министерства обороны. Российский корабль требовал от него остановиться для досмотра. После того как капитан не отреагировал, «Василий Быков» совершил предупредительные выстрелы.

Судно было досмотрено и продолжило путь. Согласно трекинговому сервису Marine Traffic, оно поменяло порт назначения и теперь следует в Румынию. Сухогруз вышел из порта Халкиды в Греции. (svoboda.org)