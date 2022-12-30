Российский футбольный союз (РФС) обсуждает с УЕФА возможность вернуть команды в международные турниры, рассказал глава РФС Александр Дюков. Об этом пишут «РИА Новости».

Организации договорились разработать дорожную карту по возвращению российских команд в турниры, сказал Дюков журналистам после заседания исполкома РФС. По его словам, она должна быть сформирована после праздников, а работу может продлиться до начала апреля.

«Не все так плохо в наших [с УЕФА] отношениях, хотя они и находятся на низшей точке. Но есть надежда на нормализацию», — сказал Дюков журналистам.

Он отметил, что если договориться не удастся, то РФС рассмотрит возможность перехода в другую конфедерацию.

Глава РФС заявил, что важнейший вопрос — участие в чемпионате мира 2026 года. При этом он не уточнил, как именно в УЕФА отреагировали на разговоры о возможном переходе России в Азиатскую конфедерацию. «Конечно, УЕФА не хочет нас терять, иначе давно бы исключили», — сказал он.

После вторжения в Украину 24 февраля российский футбол попал под значительные ограничения. ФИФА и УЕФА отстранили российские футбольные клубы и сборную от участия в своих турнирах. В связи с этим сборная России была исключена из числа участников чемпионата мира в Катаре.

Однако в декабре УЕФА решил несколько ослабить ограничения против российского футбола, писал РБК Спорт. В мае следующего года планируется проведение международного турнира развития УЕФА для юношеских сборных команд в Волгограде.

Дюков позже подтвердил эту информацию, но добавил, что УЕФА пока не намерено восстанавливать российский футбол.

В апреле РФС рассматривал несколько вариантов развития футбола и одним из них был переход из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК). На прошлой неделе Дюков говорил, что 27 декабря будет принято окончательное решение по переходу в АФК.

Однако Российский футбольный союз перенес голосование исполкома по вопросу о выходе из УЕФА и переходу в АФК для дополнительных консультаций. РФС создал специальную рабочую группу по этим вопросом. Она изучит плюсы и минусы перехода в Азию.

Перенос голосования РФС о переходе из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола связан с отсутствием гарантии того, что нас там ждут, заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза Колосков