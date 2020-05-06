«Российский флаг», и больше ничего?

Единственной преградой для вторжения Турции в Армению является российский флаг на границе. С таким утверждением выступил в эфире телеканала LiveNews армянский политолог, главный редактор издания Slaq.am Менуа Арутюнян. Это, конечно, не так, хотя бы потому что конкретных причин для такого шага у Анкары нет. Напротив, это Армения до сих пор озвучивает территориальные притязания на восточные регионы Турецкой Республики.

Тем не менее, этот политолог заявил: «Мы соседствуем с таким хищным государством как Турция, в военной доктрине которой Армения обозначена как вражеское государство. Что ей мешает начать агрессию против Армении, если она без согласования с ООН вошла в Сирию, в Ирак, если за один день заняла пол-Кипра? Только одно: то, что на нашей границе развевается флаг России». Это, конечно, искаженное восприятие реальности, смахивающее на психический диагноз.

Арутюнян уверяет, что Армении не удастся найти себе в союзники какую-либо другую державу кроме России. «Мы можем заменить российский флаг на флаг какого-нибудь государства? Например, Англии, которая уже заявляла, что их корабли не могут подняться на наши горы?» — спрашивает он.

В этой связи главный редактор армянского издания подчеркнул, что народу Армении нельзя ставить во главе своей страны тех, кто является врагом России. По мнению политолога, таковым является премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает портал «Красная Весна».

«Мы должны уяснить для себя: если мы не можем жить в этом регионе без русских, значит, мы не должны приводить во власть николообразных лидеров государства. Мы не имеем права приводить во власть врагов дружественного нам союзного государства. Мы не имеем права содействовать развитию шпионских сетей», — зашелся в обвинениях Арутюнян.

Он считает, что участие в государственном управлении лиц, связанных с Фондом Сороса, угрожает не только Армении, но и России, а также Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в целом.

«Русские говорят: вы назначаете соросовцев на государственные посты, предполагающие причастность к государственным тайнам. Эти тайны касаются и нас, потому что вы входите и в ОДКБ: от этого зависит ваша безопасность, и в ЕврАзЭс, от которого вы зависите экономически. И если вы назначаете на ответственные посты выкормышей Сороса, вы не задумываетесь над тем, что они будут передавать на Запад информацию, которая касается и нас?», — вопрошает бдительный армянский политолог.

Получается, этот самый Арутюнян видит будущее Армении столь же плачевным, что и сегодня – республика должна жить в постоянной полублокаде и зависимости от внешних финансов, пожертвований диаспоры. То есть, тупик — это хорошо. Удивительная позиция. Но что дальше? Вечное прозябание? На этот вопрос Арутюнян ответа не предлагает. А ведь другой, цивилизованный вариант есть всегда. Почему бы Армении не попытаться решить свои проблемы с Турцией и Азербайджаном и выйти из этой региональной изоляции? Но для таких «политологов» как Арутюнян вопрос в подобном ракурсе не стоит вообще, судя по всему.

А ведь в придачу ко всему еще и постоянно и неизменно сокращается количество населения в самой их республике. Об этом свидетельствуют свежие данные Национального статистического комитета Армении. 5 мая стало известно, что в Армении людей стало меньше, рождаемость ниже, а вот разводов больше. Сообщается, что численность постоянного населения Армении, по состоянию на 1 апреля 2020 года, составила 2 миллиона 956 тысяч 900 человек. И этот показатель на 5200 человек меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Так что, и само время работает против Армении. Чем дольше они будут упорствовать в нежелании идти на урегулирование проблем, тем сильнее будет увеличиваться количественный разрыв между населениями наших стран и гипотетически, в конце концов, может настать момент, когда никто уже не помешает азербайджанцам вернуться в опустевший от армян Нагорный Карабах.