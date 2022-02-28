Главы МИД стран Евросоюза утвердили очередной пакет санкций против России из-за военной операции российских вооруженных сил на Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на Верховного представителя ЕС по международным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Так, российские самолеты больше не смогут входить в воздушное пространство ЕС. «Мы договорились закрыть небо Европейского союза для российских самолетов. Ни один российский самолет не сможет приземляться или взлетать с аэродромов ЕС», — подчеркнул Боррель. Кроме того, от системы SWIFT отключат некоторые российские банки. Также в ЕС решили заморозить доступные активы Банка России. До половины своих резервов ЦБ держит в странах «Большой семерки», которые их заблокируют, сообщил Боррель, «и это окажет сильное воздействие» на экономику.

Экономисты пока осторожны в прогнозах влияния санкций с отключением SWIFT и заморозкой золотовалютных резервов, включая активы ЦБ РФ и средства ФНБ:

Вопрос о влиянии санкций пока неоднозначный, поскольку их ввели только под занавес прошлой недели, сказал независимый финансовый аналитик Виталий Калугин. Торги на валютном рынке Московской биржи открылись позже, чем обычно — в 10:00 по московскому времени. Днем Банк России принял решение «в связи со складывающейся ситуацией» не открывать торги акциями. Это первые торги после новых жестких санкций. Евросоюз утвердил решение о замораживании активов российского ЦБ.

Постановление было опубликовано в Официальном журнале ЕС в ночь на понедельник. Евросоюз запретил любые операции с валютными резервами ЦБ, с помощью которых регулятор может влиять на курс рубля:

«Фактически Россия остается в авиационной изоляции, — говорит эксперт. — В рамках этого пакета запрещается ввозить в страну запасные части к самолетам, в том числе для личного пользования. Эта история отразится на нас через два – три месяца. Мы потеряем в том, что не сможем летать в пределах страны и западном направлении. Чтобы вылететь, скажем, в Калининград, надо лететь туда через Северный полюс».

Санкции против России, подразумевающие отключение страны от SWIFT, по утверждению собеседника, обойдут лишь те банки, посредством которых в страну будет поступать валюта от продажи нефти, газа и пр. первичного сырья. Помимо этого, Евросоюз запрещает все транзакции с Центральным банком России. Вдобавок в ночь на воскресенье Вашингтон и Брюссель наложили санкции на его международные активы.

«Заблокировано, по моей информации, более половины ЗВР – порядка 340 млрд долларов. Эти деньги Центральный банк технически теперь не может использовать для поддержки курса рубля». Курс рубля в понедельник продолжает обвал на фоне геополитических и санкционных рисков, раз за разом упираясь в устанавливаемые Мосбиржей ценовые границы: доллар уже подскочил до 106,445 рубля, евро — до 119,685 рубля, следует из данных торгов. На этом фоне Банк России повысил ключевую ставку до рекордных 20 процентов.

«Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения», — говорится в заявлении регулятора.

По свидетельству В. Калугина, «вакханалия сегодня продолжится». К чему это приведет?

«Думаю, Центральный банк уже не сможет загнать курс ниже 90 рублей за доллар. Банки будут как-то выживать, но скорее всего, сокращая персонал, а некоторые банки будут сливаться. Но это, опять же, покажет время. Может, война закончится через неделю, посмотрим. Проблема в том, что санкции вводятся надолго, их сложно будет отменить, в том числе в силу европейской бюрократии. В сложившейся ситуации, конечно же, можно бежать за рублевыми вкладами – их точно выдадут, а вот валютные – покажет время. Карты внутри страны работать будут. Но коль скоро не работают биржи, об этом мы тоже пока говорить не будем», — комментирует он.

Межбанковские переводы за границу, скорее всего, будут ограничены несколькими банками, которым Евросюз оставил систему SWIFT, поясняет эксперт: «Какие это будут банки, посмотрим по обстановке. Скорее всего, даже в этом случае платежи будут идти чуть дольше, будут тщательно отслеживать источники средств и пр.».

Что же касается международных платежей, то, как предполагают аналитики, вероятно, задействуют корреспондентские отношения с азиатскими банками. В частности, есть возможность подключиться к китайской CIPS (China International Payments System).