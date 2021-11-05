Около здания посольства России в Берлине найдено тело российского дипломата, сообщает онлайн-издание Der Spiegel в пятницу, 5 ноября. Инцидент произошел утром 19 октября. Мужчину обнаружили сотрудники берлинской полиции, занимавшиеся охраной дипломатического представительства. Попытки медиков реанимировать мужчину были безуспешными. Судя по всему, мужчина упал с одного из верхних этажей посольства, указывает издание.

Погибший занимал должность второго секретаря посольства с лета 2019 года. Однако немецкие службы безопасности подозревали, что он являлся скрытым агентом Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ), отмечает Der Spiegel. По их сведениям, мужчина был родственником высокопоставленного сотрудника Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом (Второй службы ФСБ), которая среди прочего отвечает за борьбу против «внутренних политических угроз». Западные спецслужбы связывают ее с убийством бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в Берлине.

Согласно информации издания, посольство РФ не согласилось на вскрытие тела погибшего, назвав инцидент «трагическим происшествием», и тело было передано российской стороне. Обстоятельства предполагаемого падения и причины смерти неизвестны, указали собеседники Der Spiegel из структур безопасности. Немецкая прокуратура не смогла провести расследование, поскольку погибший обладал дипломатическим статусом. (DW)