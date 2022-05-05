Заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламарь опроверг информацию о том, что украинские военные оттеснили российских оккупантов с территории мариупольского завода «Азовсталь».

Заместитель командира полка «Азов» отметил, что оккупанты до сих пор находятся на территории завода, между «азовцами» и захватчиками идут тяжкие боевые действия.

Об этом Паламар сказал в комментарии «24 канала».

«Еще раз: никто никого не выбил, они (российские военные ) на заводе. Идут тяжелые бои», – отметил заместитель командира полка «Азов».

Между тем, один из бойцов полка в социальных сетях сообщил о кровопролитных боях и что на территории завода до сих пор находятся гражданские люди. Это женщины, дети, а также тяжелораненые.