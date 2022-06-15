Президент России Владимир Путин наградил первое с начала вторжения в Украину подразделение орденом Жукова. Им стал 239-й танковый полк, который был отмечен наградой «за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите государственных интересов».
Военнослужащий 239-го полка Михаил Романов в мае стал первым обвиняемым по делу об изнасиловании во время войны в Украине. Как сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, его должны судить за убийство мирного жителя и сексуальное насилие над его супругой.
Как установили Киевская областная прокуратура и Служба безопасности Украины, в период, когда российские войска занимали Киевскую область, Романов ворвался в дом в одном из сел, застрелил хозяина и несколько раз изнасиловал его жену вместе с другим военным. «Они угрожали женщине оружием и насилием даже в отношении ее ребенка, который был в это время рядом», — уточнила Венедиктова.
В конце февраля и марте несколько районов Киевской области находились под контролем российских войск. Когда Москва отвела военных от украинской столицы, на этих территориях были обнаружены свидетельства военных преступлений. Минобороны России отвергает обвинения в военных преступлениях, а фото- и видеоматериалы называет провокацией.
Самым известным свидетельством военных преступлений стали кадры убитых мирных жителей в городе Буча под Киевом. На улицах обнаружили десятки тел, некоторые из погибших лежали со связанными руками и простреленной головой. Президент Украины Владимир Зеленский назвал произошедшее в Буче геноцидом. Международные следователи помогают украинским правоохранителям расследовать убийства. (moscowtimes.ru)