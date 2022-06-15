Президент России Владимир Путин наградил первое с начала вторжения в Украину подразделение орденом Жукова. Им стал 239-й танковый полк, который был отмечен наградой «за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите государственных интересов».

Военнослужащий 239-го полка Михаил Романов в мае стал первым обвиняемым по делу об изнасиловании во время войны в Украине. Как сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, его должны судить за убийство мирного жителя и сексуальное насилие над его супругой.