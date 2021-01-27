Российских миротворцев привили от коронавируса

Весь российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе привит первым компонентом вакцины от коронавируса. Об этом сообщил заместитель начальника центра российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе Дмитрий Перепелкин. Видео с брифинга размещено на сайте министерства обороны РФ.

«Завершен этап вакцинации личного состава миротворческого контингента от COVID-19 первым компонентом. В соответствии с графиком на данный момент привито более 1,9 тысячи российских военнослужащих», — сказал Перепелкин журналистам.

Он отметил, что в Карабахе сохраняется перемирие, нарушений режима прекращения огня не отмечено.

На сегодняшний день проверено 901 здание, в том числе 27 социально значимых, более 230 километров дорог, очищено более 711 гектаров территории, обнаружено и уничтожено 23 837 взрывоопасных предметов.

Группами Центра гуманитарного реагирования, во взаимодействии с Международным Комитетом Красного Креста и с привлечением представителей азербайджанской и армянской сторон, продолжается поиск тел погибших военнослужащих в Гадрутском, Лачинском, Джебраильском и Физулинском районах.