Временно исполняющий обязанности командующего 41-й армией полковник Олег Короткевич попросил мэра Новосибирска Анатолия Локтя «оказать посильную помощь» военнослужащим, находящимся в Украине. Копию документа от 14 июня опубликовал депутат горсовета Сергей Бойко.

Среди вещей, которые запросила армия, оказались пять тысяч пар носков, две тысячи трусов, полторы тысячи упаковок туалетной бумаги, 100 килограммов печенья и тысяча пачек сигарет с фильтром.

Мэрия Новосибирска адресовала просьбу командующего руководителям «организаций потребительского рынка» районов города, говорится в копии другого документа с подписью главы администрации Центрального округа Сергея Канунникова.

«Мы позвонили в администрацию и все подтвердили. В завтрашнем эфире выложу запись», — уточнил депутат Сергей Бойко. Минобороны России пока не комментировало подлинность опубликованных документов.

Управление 41-й армии расположено в Новосибирске. Её соединения и войсковые части расположены на территории шести регионов Сибири. (svoboda.org)