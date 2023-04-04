Российские шпионы пытаются развернуть свою работу в Европе в целях сбора данных о производстве и поставках оружия для Украины. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Согласно информации издания, по российской разведке могла серьезно ударить массовая высылка дипломатов из европейских стран в прошлом году.

По словам директора Департамента государственной безопасности Литвы Дарюса Яунишкиса, Москва начала искать способы возмещения ущерба.

Как утверждает Яунишкис, основная цель российских шпионов в поиске критической инфраструктуры Европы и контроле за поставками вооружения Киеву.

Также собеседник СМИ настаивает, что именно данная информация указывает на планы Москвы собрать больше данных об оборонных объектах Североатлантического альянса.

Другие подробности о деятельности российских шпионах в других странах не приводятся. (gazeta.ru)