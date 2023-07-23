В ночь с 22 на 23 июля Одесса подверглась массированному ракетному обстрелу, который стал рекордным по плотности для исторического центра города. В результате этой атаки серьезно пострадал крупнейший православный храм города — Спасо-Преображенский собор. Об этом сообщают украинские СМИ и мониторинговые группы.

Спасо-Преображенский собор был заложен в 1795 году, разрушен в 1936 году и восстановлен в 2000-х. В 2010 году его освятил патриарх РПЦ Кирилл. В ходе обстрела он получил значительные повреждения, а внутри здания произошел пожар. По данным городской администрации, из-под завалов удалось извлечь Касперовскую икону Божией Матери, являющуюся покровительницей Одессы. Половина собора лишилась крыши, фундамент и центральные сваи были повреждены, а окна, лепнина и интерьер собора были разрушены.

В результате ночной атаки погиб один человек, еще 19 получили ранения, включая четверых детей. 14 пострадавших были госпитализированы. Кроме того, обстрел повредил портовую инфраструктуру и десятки жилых домов, включая многоквартирные здания. Пострадали еще два памятника архитектуры в городе — Дом ученых и бульвар Михаила Жванецкого.

Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщает, что смогло уничтожить девять из 19 ракет, выпущенных российскими силами. Во время обстрела ВС РФ использовали ракеты различных типов, включая «Оникс», Х-22, «Калибр» и «Искандер-К», а также две баллистические ракеты «Искандер-М». Среди этих ракет, «Оникс» и Х-22 считаются особенно опасными и сложными для перехвата.

ЮНЕСКО, признавший исторический центр Одессы частью своего наследия с 2022 года, осудило атаки на город и призвало прекратить нападения на культурные ценности, охраняемые международными нормативными документами. Организация также выразила обеспокоенность ростом угрозы украинской культуре из-за продолжающейся войны.

В Минобороны РФ заявили, что информация Киева о разрушении храма «в результате применения высокоточного оружия не соответствует действительности». Российские пропагандисты начали утверждать, что собор пострадал от работы ПВО, и в него якобы попала украинская ракета. (moscowtimes.ru)