Российские миротворцы вошли в Ханкенди

В Ханкенди вошел российский батальон военных в рамках миротворческой миссии в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает ТАСС.

В Минобороны России уточнили, что также передовые подразделения приступили к установке наблюдательных постов в городе Шуша.

«Вдоль линии соприкосновения сторон в Нагорном Карабахе и Лачинском коридоре развернуты 10 наблюдательных постов», — добавили в ведомстве.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в карабахский регион.

Согласно трехстороннему соглашению, азербайджанская и армянская стороны останутся на занятых позициях, а в регион введут российских миротворцев. Речь идет о 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортерах, 380 единицах автомобильной и специальной техники.