На фоне эскалации вокруг Украины общее состояние 23 богатейших бизнесменов России уменьшилось на $32 млрд, сообщает Bloomberg.

При анализе издание ориентировалось на собственный список 500 самых богатых людей мира.

В частности, владелец Volga Group Геннадий Тимченко потерял чуть более $6 млрд и теперь его состояние насчитывает $16 млрд.

Также уменьшилось количество денег у председателя правления газовой компании «Новатэк» Леонида Михельсона (- $6,2 млрд) и главного исполнительного директора «Лукойла» Вагита Алекперова (- $3,5 млрд).

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета т.н. Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. После этого США, Канада и Великобритания объявили о санкциях против РФ.