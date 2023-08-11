Российские миллиардеры, в том числе из списка Forbes, массово переписывают свои биографии, избавляясь от упоминаний связей с Россией, которые стали «токсичными» после начала вторжению в Украину.

Как отмечает «Настоящее время», изменения происходят на личных сайтах богатейших россиян, в том числе продолжающих владеть активами в стране, которые пытаются «отмыть репутацию» и не попасть под санкции Запада.

В начале недели стало известно, что почти все упоминания о связи с Россией и СССР убрал со своего сайта Основатель «Яндекса» Аркадий Волож. Покинувший РФ после начала войны и решивший избавиться от российскго бизнеса, Волож теперь называет себя израильским предпринимателем, родившимся в Казахстане.

Инвестбанкир Рубен Варданян, который долгое время возглавлял «Тройку-диалог», теперь представляется как финансист «армянского происхождения». В сентябре прошлого года Варданян, состояние которого до войны оценивалось в $1 млрд, отказался от российского гражданства, и переехал в Карабах.

Совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп» Михаил Фридман, попавший под санкции Запада, называет себя «рожденным в Украине российско-израильским бизнесменом».

Глава «Реновы» Виктор Вексельберг, фигурант санкционных списков США с 2018 года, подчеркивает, что родился в Украине и является гражданином Кипра. (moscowtimes.ru)