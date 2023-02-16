Собрав в кулак 300-тысячную армию, сколоченную для наступления к годовщине вторжения в Украину, российские генералы вернулись к тактике времен маршала Жукова, бросая живую силу на минные поля и под артиллерийский огонь.

Потери России под Угледаром, где были уничтожены две элитные бригады морской пехоты, достигли 1000 человек за два дня, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес на встрече стран-союзниц в среду. Президент России Владимир Путин и Генеральный штаб РФ «отрицают реальность или игнорируют реальность, и им просто все равно, какое количество собственных людей они убивают», сказал Уоллес.

Российское командование не приняло во внимание особенности местности — открытые поля, усеянные минами, пояснил The New York Times представитель сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский. По его словам, при попытке атаковать Угледар, где расположен важных железнодорожный узел, 155-я и 40-я бригады морпехов, были разгромлены и понесли «критические потери».

Конвейер смертей на украинском фронте, где Кремль ждет от генералов «прорыва», заработал на рекордную мощность. Потери армии достигли масштабов, которых с начала войны еще не было — это видно по открытым данным, указывает Сергей Смирнов, главный редактор «Медиазоны», которая вместе с Би-би-си ищет погибших по постам в соцсетях, фотографиям и сообщениям госорганов. По западным данным, с начала вторжения армия потеряла убитыми и раненными уже почти 200 тысяч человек — больше, чем было собрано для вторжения 24 февраля. Сведения о рекордных потерях приходят в последние две недели, указывает Смирнов.Российское командование использует тактику, популярную в советской Красной армии, когда живую силу бросают в атаки «человеческими волнами» — под огонь противника, отмечает Дара Массикот, аналитик Rand Corporation.

И хотя это не самый продвинутый способ вести войну, он не лишен эффективности, и украинской армии также приходится нести потери, указывает Макссикот. По крайней мере, условий, чтобы ВСУ могли провести контрнаступление, аналогичное тем, что позволило отвоевать Харьковскую область и Херсон, на данный момент отсутствуют, продолжает Массикот: «Линии обороны стали крепче. Они заминировали их и окопались». (moscowtimes.ru)