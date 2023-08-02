Российские оккупанты в ночь на среду, 2 августа, устроили массовую атаку Киева беспилотниками, по предварительным сведениям, типа Shahed.

Вражеские дроны залетали в столицу Украины одновременно с нескольких направлений, сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. По его словам, силы и средства противовоздушной обороны ликвидировали все вражеские беспилотники.

«Очередная массированная атака врага ударными БПЛА. Предварительно, противник применил баражирующие боеприпасы типа Shahed. Группы дронов заходили в Киев одновременно по нескольким направлениям. Тем не менее, силами и средствами ПВО все воздушные цели — более 10 БПЛА, были своевременно обнаружены и уничтожены», — отметил чиновник.

Российские захватчики в ночь на среду, 2 августа, также атаковали юг Одесской области дронами-камикадзе Shahed-136, выпущенными из Азовского моря, они летели через Черное.

Силы противовоздушной обороны работали без перерыва почти три часа, в результате вражеской атаки был поврежден элеватор, возникли пожары на портовых и промышленных объектах, сообщило оперативное командование «Юг» Вооруженных сил Украины.

По его данным, окончательная информация насчет удара беспилотниками уточняется. По состоянию на 05:30 сведения о пострадавших не поступали. «Очевидной целью врага были объекты портовой и промышленной инфраструктуры региона», — добавили в ОК «Юг». (УНИАН)