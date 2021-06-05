Реализация российской космической программы «Сфера» обойдется в 800 миллиардов рублей, передает TACC заявление гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, сделанное на Петербургском международном экономическом форуме. «Из них 500 миллиардов — внебюджет», — добавил руководитель.

В ноябре 2020 года член коллегия Военно- промышленной комиссии России Александр Иванов заявил, что на создание сверхтяжелой ракеты «Енисей», развертывание системы околоземных спутников «Сфера» и модернизацию Глобальной навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС) «Роскосмос» просит выделить из государственного бюджета триллионы рублей.

Согласно официальному журналу госкорпорации «Русский космос», вышедшему в том же месяце, к 2030 году «Роскосмос» запустит около 600 спутников системы «Сфера», «аналогами» которой являются западные проекты Starlink и OneWeb.

В феврале того же года директор департамента перспективных программ и проекта «Сфера» «Роскосмоса» Сергей Прохоров заявил, что создание российской многофункциональной спутниковой системы «Сфера» потребует внебюджетных вложений в размере более 350 миллиардов рублей.