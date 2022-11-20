Наложенные Лондоном санкции против России не помешали транспортировать российскую нефть в Великобританию.

Как пишет газета Sunday Times, существует две схемы обхода россиянами санкций. Например, РФ может перебрасывать нефтепродукты из одного танкера на другой в открытом море. Эту лазейку используют Иран, Венесуэла, а теперь и Россия.

По другой схеме, импортеры могут оформлять нефть как поставленную через третьи страны. По данным журналистов, летом Британия импортировала нефть, например, из Нидерландов, Эстонии, Бельгии и Польши.

С марта 2022 года в Британию поступило нефти на 778 миллионов фунтов стерлингов.

Пока что импорт сырой нефти из РФ в Великобританию формально не запрещен. С 5 декабря Лондон вместе с ЕС введут «потолок» цен для российских нефтепродуктов. (УНИАН)