Бывший российский президент Дмитрий Медведев, ныне занимающий пост замглавы Совета Безопасности РФ, прогнозирует трудные времена для России на фоне новых поставок западного оружия в Украину.

Комментируя в своем Телеграм итоги саммита на базе Рамштайн, бывший российский президент выразил мнение, что «враги» России намерены «неопределённо долго пытаться измотать нас, а лучше – уничтожить».

Медведев отметил, что оружия у Запада для этого достаточно, а при необходимости может начаться производство нового.

«Поэтому не надо иллюзий. Какие из этого выводы? Во-первых, будет очень непросто», – заявил он.

В то же время Медведев уверен, что в некий момент будущего затяжной конфликт приведет к появлению нового военного альянса «из тех стран, которых достали американцы и свора их кастрированных псов». Также он выразил уверенность, что США «окончательно кинут старуху Европу и остатки несчастных украинцев», после чего в мире якобы восстановится равновесие.