Роспотребнадзор нашел коронавирус у летучих мышей в России

Специалисты Роспотребнадзора нашли коронавирусы у летучих мышей в России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на руководителя группы геномики и постгеномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анну Сперанскую.

По ее словам, ученые пока не определили, какие именно типы коронавируса обнаружены.

«Какие-то (пока что неизвестно, какие именно) коронавирусы в летучих мышах, живущих в России, есть. Какие именно – предмет исследования», — отметила Сперанская.

Она рассказала, что помимо коронавирусов, у мышей «заодно» нашли целый ряд других инфекций.

Сперанская отметила, что людям стоит избегать контакта с летучими мышами, как и с другими дикими животными, например, лисами и ежами, которые также могут быть переносчиками опасной заразы.