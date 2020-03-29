«Роснефть» прекращает свою работу в Венесуэле

«Роснефть» объявила о прекращении работы в Венесуэле. Все активы и торговые операции российской нефтегазовой компании в Венесуэле будут проданы, закрыты или ликвидированы, говорится в сообщении «Роснефти».

Как следует из сообщения, «Роснефть» заключила соглашение c компанией, на 100% принадлежащей правительству РФ.

Договор предполагает, что будет прекращено участие во всех проектах, включая доли в добычных предприятиях Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda и Petrovictoria, в нефтесервисных предприятиях и торговых операциях. В обмен ПАО «НК «Роснефть» получит на баланс одного из своих 100%-х дочерних обществ пакет собственных акций в размере 9,6%.