«Роскосмос» показал снимок марсианского кратера

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала фотографию кратера на Марсе, сделанную в октябре 2020 года с борта аппарата Trace Gas Orbiter российско-европейской миссии ExoMars-2016, сообщает РБК.

На фотографии можно увидеть юго-восточную стену малого кратера, расположенного в нескольких сотнях км к северу от равнинной низменности ударного происхождения Эллада. Диаметр кратера составляет 12 км, на снимке запечатлена область площадью 5 на 10 км.

Разнообразие красок на фотографии объясняется наличием различных минералов, которые по-разному отражают свет на разной длине волны, пояснили в «Роскосмосе».