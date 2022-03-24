«Роскосмос» будет заключать международные контракты в рублях, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в программе «Большая игра» на Первом канале.

«Мы теперь тоже все внешние наши контракты будем заключать в рублях по такой же схеме, как будут работать наши добывающие углеводороды компании»,— цитирует Рогозина ТАСС.

23 марта президент России Владимир Путин поручил перевести в рубли газовые контракты с «недружественными странами». Он объяснил решение о переводе газовых контрактов в рубли заморозкой российских активов в ряде стран, которые ввели санкции в ответ на войну в Украине.