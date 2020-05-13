«Роскосмос» и NASA заключили контракт

«Роскосмос» и NASA подписали контракт на доставку осенью 2020 года одного американского астронавта на МКС на пилотируемом корабле «Союз МС».

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу российской корпорации.

«Сегодня был подписан контракт на доставку одного американского астронавта на МКС на российском пилотируемом корабле «Союз МС» осенью 2020 года», — говорится в сообщении.

Как заявили в NASA, ведомство заплатит более $90 млн за место для астронавта на «Союзе».

По словам официального представителя NASA Стефани Ширхольц, согласно достигнутым договорённостям, «место для одного члена экипажа осенью 2020 года» на «Союзе» будет стоить более $90,25 млн. Это «включает в себя всё необходимое обучение и подготовку к запуску, операции во время полёта, приземление и поиски членов экипажа».

Кроме того, в указанную стоимость включены доставка некоторых грузов на станцию и обратно и «сопутствующие услуги, касающиеся запуска и посадки».