«Росконцерт» подписал соглашение о сотрудничестве с Международным Центром Мугама

Состоялось подписание соглашения между Международным Центром Мугама (МЦМ) и «Федеральной дирекцией музыкальных и фестивальных программ России «Росконцерт» в рамках сотрудничества России и Азербайджана в области культуры и искусства.

Как сообщили # в пресс-службе центра, соглашение, направленное на организацию гуманитарно-просветительских проектов в рамках обменных культурных мероприятий с целью проведения концертов в 2021–2023 годах, было подписано Генеральным директором ФГБУК «РОСКОНЦЕРТ» Андреем Малышевым и директором Международного Центра Мугама, Народным артистом Мурадом Гусейновым.

Было отмечено, что Российскую Федерацию и Азербайджанскую Республику связывают давние дружественные отношения во всех областях, в том числе и в культурной области. Соглашение, подписанное между обеими организациями, вносит существенный вклад в развитие культурных связей. Оно направлено на укрепление межкультурного диалога и расширение общего информационно-культурного пространства.

Международный Центр Мугама активно расширяет свои международные контакты с институтами и культурными организациями ряда зарубежных стран. В настоящее время МЦМ занимает особую позицию среди ведущих и влиятельных музыкальных организаций мира. Эти организации признают и поддерживают деятельность МЦМ. В январе текущего года между Международным Центром Мугама и Польско-Балтийской филармонией имени Фредерика Шопена был подписан меморандум о сотрудничестве.

В настоящее время идёт работа над дальнейшим развитием концертной деятельности , международных проектов и видеоконференций .