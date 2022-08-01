Футболист английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду после товарищеского матча против испанского «Райо Вальекано» написал в соцсетях, что он счастлив вернуться на поле.

Напомним, встреча завершилась со счетом 1:1. Роналду провел на поле весь первый тайм, но был заменен в перерыве. Он не отметился результативными действиями. Португалец покинул пределы стадиона за восемь минут до финального свистка.

Роналду вернулся в «МЮ» в начале осени 2021 года. Португалец в сезоне-2021/22 провел в составе «МЮ» 39 матчей, забил 24 мяча и отдал 3 результативные передачи. 37-летний форвард не раз заявлял, что приоритетными для него являются титулы, но в сегодняшней ситуации у него есть сомнения в том, что клуб готов к их завоеванию.

По сообщениям СМИ, португалец может продолжить карьеру в нескольких топовых клубах. Среди потенциальных мест для продолжения карьеры звездного игрока называется «Челси», «Атлетико», «Спортинг» и «Пари Сен-Жермен».