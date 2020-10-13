Роналду заразился коронавирусом

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заразился коронавирусом.

Как сообщает пресс-служба сборной Португалии, 35-летний форвард сдал положительный тест на COVID-19 и не сможет сыграть со сборной Швеции в рамках Лиги наций.

Отмечается, что болезнь у футболиста протекает бессимптомно, он уже изолирован от команды.

После того как в составе сборной Португалии был выявлен случай заражения, игроки команды сдали повторные тесты на коронавирус. Больше ни у одного из футболистов инфекция выявлена не была.

Напомним, что ранее Роналду отказался соблюдать изоляцию в отеле «Ювентуса» ради игры за сборную. Два сотрудника итальянского клуба заразились коронавирусом, и футболисты должны были пройти двухнедельный карантин. (sports.ru)