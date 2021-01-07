Роналду забил больше всех пенальти в 2020 году

Transfermarkt представил список игроков, реализовавших наибольшее количество пенальти в 2020 году.

Первое место занял нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду, забивший с пенальти 17 раз.

На второй строчке – полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш (15), на третьей – форвард «Лацио» Чиро Иммобиле (14).

Полностью список выглядит так:

1. Криштиану Роналду («Ювентус») – 17 голов с пенальти;

2. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») – 15;

3. Чиро Иммобиле («Лацио») – 14;

4. Ромелу Лукаку («Интер») – 10;

5-9. Андрей Крамарич («Хоффенхайм») – 9;

5-9. Жордан Верету («Рома») – 9;

5-9. Неймар («ПСЖ») – 9;

5-9. Лукас Окампос («Севилья») – 9;

5-9. Лионель Месси («Барселона») – 9;

10. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 8.

| 2021-01-07T20:40:22+04:00 7 января 2021, 21:44|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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