«Брентфорд» стал 168-й командой, в ворота которой забил Криштиану Роналду.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» с пенальти отличился в матче 35-го тура АПЛ (3:0).

Это его 18-й гол в текущем розыгрыше АПЛ.

Отметим, что Криштиану Роналду забил 9 из 11 последних голов «Манчестер Юнайтед» в АПЛ.

Португалец занимает 3-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата Англии. Лидирует в рейтинге игрок «Ливерпуля» Мохамед Салах, забивший 22 мяча, вторым идет футболист «Тоттенхэма» Сон Хын Мин (19 голов). (sports.ru)