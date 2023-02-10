Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил 500-й гол в национальных чемпионатах. В матче 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Вахдой» Роналду оформил покер, забив четыре гола в матче с «Аль-Вахдой».

Роналду открыл счет на 21-й минуте. Этот гол стал 500-м в национальных первенствах. После этого португалец забил еще три мяча в ворота соперника и довел счет голов в национальных первенствах до 503.

По ходу игры 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии португалец оформил 61-й хет-трик за карьеру. 51 из них — на клубном уровне, 10 — за сборную Португалии.

До своего 30-летия форвард забивал три и более гола за матч 30 раз, после — 31 раз.

Среди действующих футболистов Роналду лидирует по количеству хет-триков. У Лионеля Месси их 56.

Напомним, Роналду перешел в «Аль-Наср» в конце декабря 2022 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 20 млн евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду принял участие в трех матчах, в которых записал в свой актив пять голов.