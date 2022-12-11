Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал вылет своей команды с ЧМ-2022. В матче 1/4 финала Португалия уступила Марокко со счётом 0:1.

«Победа на ЧМ-2022 для сборной Португалии являлась самой большой мечтой в моей карьере. К радости, я обладатель многих титулов международного уровня, в том числе и со своей сборной, но моей самой огромной мечтой было вывести имя Португалии на самый высший уровень в мире.

Я боролся за это. Упорно боролся за эту мечту. За шестнадцать лет я пять раз участвовал в чемпионатах мира, играл вместе с великими футболистами и имел поддержку миллионов своих соотечественников. Я отдавал всего себя, все силы на поле. Я никогда не отказывался от этой мечты.

К большому сожалению, вчера эта мечта оборвалась. Уже не имеет смысла горячо на это реагировать, но я хочу, чтобы все знали: много было сказано и написано, но моя преданность Португалии не изменилась ни разу.

В настоящее время больше сказать нечего. Спасибо, Португалия. Спасибо, Катар. Моя мечта была прекрасна, пока она была жива. Теперь остаётся надеяться, что время будет добрым советчиком и позволит всем сделать свои собственные выводы», — написал Роналду в соцсетях. (Sport.ru)