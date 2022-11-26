Бывший нападающий клуба Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду получил щедрое предложение от команды из Саудовской Аравии «Аль-Наср», сообщает CBS Sport.

По информации издания, саудовцы готовы предложить португальскому футболисту трехлетний контракт на $225 млн.

Известно, что данный вариант — не единственный, который есть у Роналду. Он примет решение о месте продолжения карьеры после чемпионата мира в Катаре.

24 ноября сборная Португалии обыграла Гану (3:2) в первом туре группового этапа ЧМ-2022. Роналду в этой встрече отличился с пенальти. Благодаря этому голу он стал первым футболистом в истории, забивавшим на пяти чемпионатах мира. Португалец поражал ворота соперников на мировых первенствах 2006, 2010, 2014 и 2018 годов.