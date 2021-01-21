Роналду поделился эмоциями после победы в Суперкубке Италии

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился эмоциями после победы в Суперкубке Италии. Соответствующий пост форвард опубликовал в своем Twitter.

«Я очень доволен своим четвертым титулом в Италии! Мы вернулись! Это «Ювентус», который мы любим. Это команда, которой мы доверяем, и это дух, который приведет нас к победам, которых мы жаждем! Молодцы, ребята!» — написал Роналду.

Напомним, что «старая синьора» в решающем матче за трофей обыграла «Наполи» со счетом 2:0.(Газета.Ru)

| 2021-01-21T09:41:55+04:00 21 января 2021, 10:45|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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