Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал критику в свой адрес со стороны экс-игрока «красных дьяволов» Уэйна Руни. Его слова передает The Sun.

«Я не знаю, почему он так сильно критикует меня. Наверное, потому что он завершил карьеру, а я все еще играю на высоком уровне». Я не собираюсь говорить, что выгляжу лучше, чем он. Что является правдой», — сказал Роналду.

Португалец перешел в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года из «Ювентуса». В текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) Роналду принял участие в десяти матчах, в которых ему удалось забить один мяч. Также на его счету два гола и две результативные передачи в шести встречах Лиги Европы.