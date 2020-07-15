Роналду останется в «Ювентусе»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду останется в «Ювентусе» на будущий сезон. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, 35-летний форвард намерен стать лучшим бомбардиром в Серии А и Европе, а также продолжать завоевывать трофей вместе с «бьянконери».

Напомним, что в нынешнем сезоне Роналду забил 28 мячей, в то время как у Чиро Иммобиле из «Лацио» 29 голов.

Главным европейским голеадором является поляк Роберт Левандовски, оформивший на свой лицевой счет 34 мяча в 31 матче Бундеслиги. (Газета.Ру)

| 2020-07-15T00:54:10+04:00 15 июля 2020, 08:02|12345 (Пока оценок нет)
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