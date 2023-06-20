Форвард «Аль‑Насра» Криштиану Роналду поделился мнением о чемпионате Саудовской Аравии. Его слова передает журналист Альфредо Педулла в соцсетях.

«Чемпионат прекрасен. Люди неправильно судили о нем, но трансферы говорят сами за себя. Я счастлив и надеюсь забить больше голов. Рекорды являются моей мотивацией играть на высоком уровне», — сказал Роналду.

В текущем сезоне португальский нападающий принял участие в 19 матчах во всех турнирах, отметившись 14 забитыми мячами и двумя результативными передачами. (Газета.Ру)