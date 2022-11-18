Игрок английского «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду считает, что лондонский «Арсенал» достоин победы в текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Хотел бы я победы «Арсенала» в Английской премьер-лиге в этом сезоне? Надеюсь, так и будет. Если мы не станем чемпионами, то пусть это будет «Арсенал», — сказал Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану.

В текущем сезоне АПЛ «Арсенал» занимает первое место, набрав 37 очков. «Манчестер Юнайтед» идет на пятом месте, имея в активе 26 баллов.

В текущем сезоне Криштиану Роналду провел в Английской премьер-лиге (АПЛ) десять матчей, отметившись одним забитым мячом. Несмотря на неудачный сезон в «МЮ», Роналду был включен в заявку сборной Португалии на предстоящий чемпионат мира — 2022 в Катаре.