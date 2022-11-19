Форварды «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен» Криштиану Роналду и Лионель Месси сыграли в шахматы в новой рекламной кампании французского модного Дома Louis Vuitton. Соответствующий снимок появился в официальном аккаунте бренда в Instagram, передает газета.ру.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду снялся в рекламе Louis Vuitton вместе со своим вечным соперником — нападающим «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионелем Месси. В объективе фотографа Энни Лейбовиц футболисты устроили шахматный поединок, при этом Роналду играл белыми фигурами, а Месси — черными. Вместо шахматной доски спортсмены использовали чемодан бренда.

«Победа — это состояние ума», — говорится в подписи к публикации.

«Две легенды. Два короля. Два идола. Две невероятные судьбы», — написал Антуан Арно, наследник LVMH, в социальных сетях.