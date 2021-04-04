Роналд Куман обсудил с президентом «Барсы» трансферы

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман высказался на тему усиления команды за счет трансферов.

«Как я и говорил, во время паузы на матчи сборных мы с президентом и его людьми провели встречи, на которых спокойно обсудили темы, связанные с этим и следующим сезонами.

Обсуждение вопросов, которые могут быть важны в следующем сезоне, происходит во всех клубах, но я не хочу говорить про футболистов из других команд.

Я даже не в курсе, есть ли возможность подписать какого-нибудь отличного игрока или нет. Мы обсуждали трансферы, но решение – за президентом, поскольку он знаком с финансовой ситуацией в клубе. Не мне об этом говорить», – заявил Куман. (sports.ru)