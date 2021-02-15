Роналд Куман: «Не вижу команд намного лучше «Барсы»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман в преддверии встречи с «ПСЖ» в Лиге чемпионов высказался об уровне игры своей команды.

«На данный момент не вижу команд намного лучше «Барселоны».

Но я не думаю, что серьезные перемены в команде и привлечение молодежи соответствуют ожиданиям победить в Лиге чемпионов. Это нездорово.

Впрочем, у нас хорошая команда. Она становится лучше и играет на высоком уровне, в том числе и с точки зрения физики. И у нас потрясающие игроки, это значит, что мы можем обыграть каждого. И мы хотим это показать, соревнуясь с лучшими командами Европы», – сказал Куман. (sports.ru)

| 2021-02-15T22:20:19+04:00 16 февраля 2021, 00:16|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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